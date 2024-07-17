Подавляющее большинство поляков считает ситуацию в Украине угрожающей для Польши

В Польше 70% опрошенных считает нынешнюю ситуацию в Украине угрозой для суверенитета и независимости страны, в то же время, 30% назвала ее незначительной или отсутствующей.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует исследование Главного статистического управления (GUS) Польши относительно общественных настроений в стране в июле, сообщает Укринформ.

Согласно опросу, 30,1% поляков назвали очень большой угрозу для безопасности страны из-за ситуации в Украине, тогда как 39,9% считают ее соответствующей среднему уровню.

Еще 23,8% респондентов заявили, что эта угроза является незначительной, а 6,2% опрошенных вообще не видят такой угрозы.

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Кроме того, 73,4% поляков утверждают, что нынешняя ситуация в Украине угрожает экономической ситуации в стране. Из них 29,7% назвали ее значительной, 43,7% – посредственной, а 26,6% – незначительной или вообще отсутствующей.

Ранее сообщалось, что учитывая потенциальную российскую угрозу в следующем году Польша увеличит до 5% ВВП размер расходов на оборону.

В то же время начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил, что Польша должна готовить свою армию к полномасштабному конфликту.