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Сибіга розповів про наслідки атак РФ на тлі приїзду європейських лідерів до Києва

Новини — Середа, 15 липня 2026, 12:45 — Ірина Кутєлєва

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів про наслідки атак РФ на українські міста, у той час як європейські лідери збираються у Києві.

Про це український міністр написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга наголосив, що ці атаки не є випадковими: "це цілеспрямована спроба залякати Україну, наших партнерів та всіх, хто вірить у мир".

За його словами, сьогодні внаслідок російських атак загинули щонайменше троє цивільних осіб у Сумах і ще троє в Одесі, а також були поранені люди там і в інших українських містах.

"Росія має передбачувану звичку: щоразу, коли світ збирається, щоб обговорити мир для України, Москва відповідає ще більшим терором проти цивільного населення. Кожен такий напад повинен мати лише один наслідок: посилення санкцій, посилення оборонних заходів та посилення підтримки України", – підкреслив міністр.

Він також додав, що "терор ніколи не повинен диктувати порядок денний Європи".

"Це мають робити сила, єдність та рішучість", – резюмував Сибіга.

Як відомо, 15 липня до Києва прибули багато лідерів та міністрів низки європейських держав.

Також до української столиці прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Сибіга Війна з РФ
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