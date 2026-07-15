Сибіга розповів про наслідки атак РФ на тлі приїзду європейських лідерів до Києва

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів про наслідки атак РФ на українські міста, у той час як європейські лідери збираються у Києві.

Про це український міністр написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга наголосив, що ці атаки не є випадковими: "це цілеспрямована спроба залякати Україну, наших партнерів та всіх, хто вірить у мир".

За його словами, сьогодні внаслідок російських атак загинули щонайменше троє цивільних осіб у Сумах і ще троє в Одесі, а також були поранені люди там і в інших українських містах.

While European leaders gather in Kyiv to strengthen our common security and Europe's future, Russia once again demonstrates what it truly stands for: terror against civilians. This is not a coincidence. It is a deliberate attempt to intimidate Ukraine, our partners, and everyone… pic.twitter.com/Oyc8K4uyEM – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 15, 2026

"Росія має передбачувану звичку: щоразу, коли світ збирається, щоб обговорити мир для України, Москва відповідає ще більшим терором проти цивільного населення. Кожен такий напад повинен мати лише один наслідок: посилення санкцій, посилення оборонних заходів та посилення підтримки України", – підкреслив міністр.

Він також додав, що "терор ніколи не повинен диктувати порядок денний Європи".

"Це мають робити сила, єдність та рішучість", – резюмував Сибіга.

Як відомо, 15 липня до Києва прибули багато лідерів та міністрів низки європейських держав.

Також до української столиці прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.