В уряді Угорщини перепросили за Орбана, який гальмував вступ Фінляндії і Швеції у НАТО

Міністр оборони Угорщини Ромулус Русін-Сенді заявив, що країна хоче відновити довірливі відносини з союзниками, та перепросив за те, як угорська влада часів Орбана гальмувала вступ до НАТО Фінляндії та Швеції.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Telex.

Виступаючи на панельній дискусії у Будапешті, Русін-Сенді зазначив, що інтереси Угорщини співпадають з інтересами її союзників, і потрібно відновити довірливі відносини з ними.

"Угорщина має відбудувати довіру із союзниками. А що стосується росіян – для них ми зачиняємо двері", – заявив міністр оборони.

Він продовжив, що тому одним з перших кроків уряду були вибачення перед деякими союзниками, зокрема Фінляндією, вступ якої у НАТО затримався через позицію Орбана.

Русін-Сенді наголосив, що вважає такі дії попередньої влади неприйнятними.

Нагадаємо, за прем’єрства Віктора Орбана Угорщина гальмувала вступ до НАТО не лише Фінляндії, а й Швеції. У випадку Швеції Угорщина стала останньою країною НАТО, яка ратифікувала її вступ, зробивши це навіть після Туреччини.



