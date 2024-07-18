Литва закликає прискорити відмову від російського СПГ

Литва закликає Європейський Союз швидше відмовитися від російського скрапленого природного газу після того, як у травні Європа вперше за останні два роки імпортувала більше блакитного палива з Росії, ніж зі США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

На неформальному засіданні Ради ЄС з питань енергетики в Угорщині цього тижня Литва та 12 інших країн Євросоюзу закликали до подальших обговорень для пошуку конкретних шляхів відмови від імпорту російського скрапленого природного газу і запропонували Єврокомісії розробити план дій.

"Ми повинні мобілізувати наші зусилля і шукати заходи для подальшої диверсифікації енергопостачання та якнайшвидшої відмови від імпорту російського СПГ. За останні два роки ми досягли значних результатів у скороченні використання викопного палива і швидкому розвитку відновлюваної енергетики", – зазначила заступниця міністра енергетики Литви Інга Жиліене.

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Раніше газета Financial Times повідомляла, що російський газ становив 15% від загального обсягу газу, включно зі скрапленим газом, імпортованого ЄС та іншими європейськими країнами в травні, а американський – 14%.

Санкції щодо російського СПГ були включені до 14-го пакету санкцій, ухваленого Радою ЄС у червні. Однак він не включає заборону для країн ЄС купувати російський СПГ.

На початку червня Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти російських проєктів скрапленого природного газу, які Москва наразі намагається реалізувати.