Литва призывает ускорить отказ от российского СПГ

Литва призывает Европейский Союз быстрее отказаться от российского сжиженного природного газа после того, как в мае Европа впервые за последние два года импортировала больше голубого топлива из России, чем из США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

На неформальном заседании Совета ЕС по вопросам энергетики в Венгрии на этой неделе Литва и 12 других стран Евросоюза призвали к дальнейшим обсуждениям для поиска конкретных путей отказа от импорта российского сжиженного природного газа и предложили Еврокомиссии разработать план действий.

"Мы должны мобилизовать наши усилия и искать меры для дальнейшей диверсификации энергоснабжения и скорейшего отказа от импорта российского СПГ. За последние два года мы достигли значительных результатов в сокращении использования ископаемого топлива и быстром развитии возобновляемой энергетики", – отметила заместитель министра энергетики Литвы Инга Жилиене.

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Ранее газета Financial Times сообщала, что российский газ составлял 15% от общего объема газа, включая сжиженный газ, импортированного ЕС и другими европейскими странами в мае, а американский – 14%.

Санкции против российского СПГ были включены в 14-й пакет санкций, принятый Советом ЕС в июне. Однако он не включает запрет для стран ЕС покупать российский СПГ.

В начале июня Министерство финансов США объявило о санкциях против российских проектов сжиженного природного газа, которые Москва сейчас пытается реализовать.