Кулеба розповів, чим Сербія може допомогти Україні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Сербії заявив, що Київ очікує від Белграда надання гуманітарної допомоги.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю N1.
За його словами, він очікує почути від представників уряду Сербії, що вони можуть зробити, щоб допомогти Україні в межах базової гуманітарної допомоги.
"Якщо ви допомагаєте Україні відновити енергосистему, ви просто допомагаєте школам, лікарням і житловим будинкам забезпечити електроенергією, опаленням та гарячою водою взимку... Ніякої політики в цьому немає. Це чиста гуманітарна допомога", – зазначив Кулеба.
Глава МЗС додав, що цінує можливість обговорити з лідерами Сербії проблеми, що хвилюють обидві країни.
"Але ми зробимо акцент на гуманітарній співпраці, щоб краще розуміти один одного і пам’ятати про все, що об’єднує українців і сербів", – наголосив він.
"Ми будемо займатися розвитком торгівлі і, звичайно, питанням, як Сербія може допомогти нам подолати ці жахливі труднощі, з якими ми стикаємося через російські ракетні атаки", – резюмував Кулеба.
Повідомляли, що перша леді України Олена Зеленська разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою прибули до Белграда в неділю, що стало першим візитом українського високопосадовця до Сербії з початку повномасштабної агресії Росії.
Під час зустрічі голова МЗС подякував президенту Сербії за згоду провести українсько-сербський бізнес-форум, а також відновити роботу сербського посольства в Україні вперше з березня 2022 року.
Зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою провів і прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич, під час якої запевнив у повазі до територіальної цілісності України.
Сербія, союзниця РФ на Балканах, неодноразово засуджувала вторгнення Росії в Україну в ООН та на інших міжнародних форумах, але відмовилась приєднатися до міжнародних санкцій проти Кремля.
З 2022 року сербський президент Вучич тричі зустрічався з українським президентом Володимиром Зеленським під час міжнародних заходів за кордоном, востаннє – на саміті "Україна – Балкани" в Тирані в лютому.
Під час цього саміту Вучич наполіг на виключенні згадок про санкції проти Росії з підсумкової декларації.