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Зеленський обговорив з прем’єркою Данії подальше навчання пілотів

Новини — Четвер, 18 липня 2024, 20:18 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен провели двосторонню зустріч на полях саміту Європейської політичної спільноти у Лондоні. 

Як пише "Європейська правда", про зміст розмови Зеленський повідомив у своєму X (Twitter).

Зеленський зазначив, що Україна цінує допомогу Данії, яка надала вже 19 пакетів військової допомоги та, нагадаємо, першою з-поза G7 підписала з Україною двосторонню безпекову угоду. 

"Ми обговорили реалізацію безпекової угоди, потребу розширити навчання для українських пілотів, відбудову України та євроінтеграцію. Вдячний за рішення уряду інвестувати в українську оборонну індустрію", – зазначив президент України. 

Нагадаємо, Данія очолює "авіаційну" коаліцію у рамках формату "Рамштайн" і координує кроки союзників, які готують передачу Україні західних винищувачів.

На початку липня оголосили, що Нідерланди найближчим часом розпочнуть поставку Україні першого із 24 обіцяних винищувачів F-16.

Норвегія нещодавно оголосила, що передасть Україні загалом шість F-16, перші – вже цього року.

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Данія Зеленський
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