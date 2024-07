Зеленський обговорив з прем’єркою Данії подальше навчання пілотів

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен провели двосторонню зустріч на полях саміту Європейської політичної спільноти у Лондоні.

Як пише "Європейська правда", про зміст розмови Зеленський повідомив у своєму X (Twitter).

Зеленський зазначив, що Україна цінує допомогу Данії, яка надала вже 19 пакетів військової допомоги та, нагадаємо, першою з-поза G7 підписала з Україною двосторонню безпекову угоду.

Ukraine values Denmark’s leadership in providing support in the security sector, particularly through the provision of 19 defense aid packages.



During our meeting with Danish Prime Minister Mette Frederiksen @Statsmin, we discussed the implementation of the security cooperation… pic.twitter.com/MtRS3SVk9m

