Премʼєрка Італії про Стамбул: стало зрозуміло, хто явно не готовий до миру

Італійська премʼєр-міністерка Джорджа Мелоні наголосила, що на шляху до довготривалого миру в Україні потрібне припинення вогню, а також гарантії безпеки для Києва.

Про це вона сказала журналістам на саміті Європейської політичної спільноти в Албанії у пʼятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Мелоні наголосила, що за останні години "стало зрозуміло, хто насправді готовий зробити важливі кроки на шляху до миру, а хто, навпаки, явно не готовий до цього".

За її словами, необхідно наполягати на беззастережному припиненні вогню та "серйозній мирній угоді, яка дасть гарантії безпеки Києву, ми не повинні здаватися".

"Ми повинні наполегливо домагатися беззастережного припинення вогню і миру, війна повинна закінчитися", – сказала Мелоні, підкресливши, що вчора "світ побачив, хто був за столом переговорів, а хто ні".

Нагадаємо, 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.

За підсумками переговорів очільник Міноборони України Рустем Умєров заявив, що в ході них обговорювались припинення вогню і гуманітарні питання, а також можлива зустріч на рівні лідерів.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи перебіг переговорів між російською і українською делегаціями в турецькому Стамбулі, назвав неприйнятною позицію РФ.