Зеленский обсудил с премьером Дании дальнейшее обучение пилотов

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен провели двустороннюю встречу на полях саммита Европейского политического сообщества в Лондоне.

Как пишет "Европейская правда", о содержании разговора Зеленский сообщил в своем X (Twitter).

Зеленский отметил, что Украина ценит помощь Дании, которая предоставила уже 19 пакетов военной помощи и, напомним, первой из стран, не входящих в G7, подписала с Украиной двустороннее соглашение по безопасности.

Ukraine values Denmark’s leadership in providing support in the security sector, particularly through the provision of 19 defense aid packages.



During our meeting with Danish Prime Minister Mette Frederiksen @Statsmin, we discussed the implementation of the security cooperation… pic.twitter.com/MtRS3SVk9m

