Зеленский обсудил с премьером Дании дальнейшее обучение пилотов

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен провели двустороннюю встречу на полях саммита Европейского политического сообщества в Лондоне.

Как пишет "Европейская правда", о содержании разговора Зеленский сообщил в своем X (Twitter).

Зеленский отметил, что Украина ценит помощь Дании, которая предоставила уже 19 пакетов военной помощи и, напомним, первой из стран, не входящих в G7, подписала с Украиной двустороннее соглашение по безопасности.

Ukraine values Denmark’s leadership in providing support in the security sector, particularly through the provision of 19 defense aid packages.



During our meeting with Danish Prime Minister Mette Frederiksen @Statsmin, we discussed the implementation of the security cooperation… pic.twitter.com/MtRS3SVk9m Реклама: July 18, 2024

"Мы обсудили реализацию соглашения по безопасности, необходимость расширить обучение для украинских пилотов, восстановление Украины и евроинтеграцию.Благодарен за решение правительства инвестировать в украинскую оборонную индустрию", – отметил президент Украины.

Напомним, Дания возглавляет "авиационную" коалицию в рамках формата "Рамштайн" и координирует шаги союзников, которые готовят передачу Украине западных истребителей.

В начале июля объявили, что Нидерланды в ближайшее время начнут поставку Украине первого из 24 обещанных истребителей F-16.

Норвегия недавно объявила, что передаст Украине всего шесть F-16, первые – уже в этом году.