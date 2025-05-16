Орбан збирається скаржитись генсеку НАТО на Україну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в ході зустрічей з генсеком НАТО Марком Рютте збирається поскаржитись йому на "неприйнятні" дії України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву угорського прем’єра наводить Magyar Nemzet.

Орбан розповів, що має намір "чітко висловити занепокоєння Угорщини щодо України".

На думку прем'єр-міністра Угорщини, безпрецедентним є те, що держава, яка не є членом НАТО, прагнучи до добрих відносин з Альянсом, "проводить скоординовану, фінансовану та організовану кампанію з дискредитації держави-члена НАТО".

Орбан назвав "неприйнятними" дії України.

Він стверджує, що те, що він називає нападками на Угорщину, є "частиною свідомої, добре скоординованої, організованої, фінансованої кампанії з дискредитації, за якою стоїть українська спецслужба".

На думку Орбана, Київ "зайшов занадто далеко", і настав час, щоб НАТО дав чітку відповідь.

"Це неприйнятно, НАТО не може цього терпіти", – заявив Віктор Орбан, зазначивши, що саме тому він хоче оцінити, як керівництво Альянсу ставиться до цієї ситуації.

Як відомо, нове загострення в українсько-угорських відносинах почалось після того, як Служба безпеки України заявила про викриття агентурної мережі військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті.

Згодом Будапешт заявив, що видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві. Україна у відповідь оголосила про видворення двох угорських дипломатів.

Також стало відомо, що у Будапешті затримали громадянина України, який раніше працював дипломатом, згодом його депортували.

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