Зеленський після зустрічі із Санду: Молдова і далі йтиме в ЄС разом з Україною

Президенти України і Молдови Володимир Зеленський і Мая Санду провели зустріч на полях саміту Європейської політичної спільноти 16 травня в албанській столиці Тирані.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Зеленський написав на Х.

Глава держави розповів, що обговорив із молдовською візаві кроки для "досягнення сталого миру та посилення нашої двосторонньої співпраці".

"Обговорили також енергетичну безпеку, європейську інтеграцію, вплив результатів виборів у Європі на політичні процеси та гібридні загрози з боку Росії", – перелічив він.

I met with the President of Moldova @sandumaiamd. We discussed steps toward achieving a sustainable peace and strengthening our bilateral cooperation. For Ukraine, the current priority is a full ceasefire lasting at least 30 days. This should establish a foundation for diplomacy.… pic.twitter.com/rBrOwBzuVg