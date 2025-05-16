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Зеленський після зустрічі із Санду: Молдова і далі йтиме в ЄС разом з Україною

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Новини — П'ятниця, 16 травня 2025, 18:33 — Олег Павлюк

Президенти України і Молдови Володимир Зеленський і Мая Санду провели зустріч на полях саміту Європейської політичної спільноти 16 травня в албанській столиці Тирані.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Зеленський написав на Х.

Глава держави розповів, що обговорив із молдовською візаві кроки для "досягнення сталого миру та посилення нашої двосторонньої співпраці".

"Обговорили також енергетичну безпеку, європейську інтеграцію, вплив результатів виборів у Європі на політичні процеси та гібридні загрози з боку Росії", – перелічив він.

Зеленський окремо подякував Молдові за "готовність надалі рухатися пліч-о-пліч з нами в євроінтеграційному процесі".

Нагадаємо, останнім часом з’явились сигнали про те, що Молдову і Україну можуть розділити на шляху вступу до ЄС через вето Угорщини.

Повідомляли, що найбільш прихильні до України країни-члени ЄС не підуть на блокування початку перемовин про вступ з Молдовою окремо від України.

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Зеленський Молдова Вступ до ЄС
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