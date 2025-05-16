На півночі Сербії стались сутички між поліцією та антиурядовими протестувальниками

У місті Новий Сад на півночі Сербії другий день поспіль спалахнули сутички під час протесту, учасники якого вимагають звільнення шістьох затриманих під час масштабних антиурядових акцій активістів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство АР.

У пʼятницю вдень поліція у бронежилетах застосувала сльозогінний газ і розігнала протестувальників у Новому Саду – наступного дня після аналогічних дій у тому ж місті.

Протестувальники вимагають звільнення шести активістів, засуджених до трьох місяців ув'язнення за нібито антидержавну діяльність.

Активістів затримали в березні після того, як проурядові ЗМІ Сербії оприлюднили таємні записи їхніх нібито протидержавних змов напередодні великої акції в Белграді.

Адвокати ув'язнених активістів у Новому Саді заявляють, що звинувачення проти їхніх клієнтів ґрунтуються на незаконному прослуховуванні і не містять доказів нібито спроби державного перевороту.

Як відомо, сербський президент Александар Вучич намагається придушити постійні демонстрації, спровоковані обвалом навісу залізничного вокзалу. Організатори протестів заявляють, що причиною трагедії стала корупція в уряді, що призвела до недбалого і небезпечного ремонту будівлі вокзалу.

Студенти сербських університетів та їхні викладачі були ключовою силою загальнонаціональних демонстрацій, які також відображають ширше невдоволення правлінням Вучича.

Нагадаємо, нещодавно Вучич говорив, що піде у відставку, якщо йому покажуть докази використання "звукової гармати" на протестах.

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