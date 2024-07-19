Шольц хоче посилити боротьбу з російським "тіньовим флотом"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про наміри посилити боротьбу з нафтовим "тіньовим флотом" РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав за підсумками саміту Європейської політичної спільноти, його цитує Handelsblatt.

Німецький канцлер зазначив, що Росія намагається експортувати нафту, щоб фінансувати війну проти України.

Шольц наголосив, що старі танкери, які РФ використовує для транспортування нафти, становлять ризик для безпеки морського судноплавства, а також для морів і навколишнього середовища.

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"ЄС вже відреагував санкціями. Тепер ми хочемо об'єднати зусилля в глобальну коаліцію, щоб покласти край цьому тіньовому флоту", – додав він.

Нагадаємо, 24 червня Рада ЄС оголосила про нові антиросійські санкції, спрямовані проти танкерів, що входять до складу нафтового "тіньового флоту" РФ.

Раніше у ЄС висловлювали занепокоєння екологічними ризиками для Середземного моря через обхід танкерами санкцій.