Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії графік надходження зброї в Україну

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом на полях ІV саміту Європейської політичної спільноти.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у X (Twitter).

За його словами, вони обговорили графік надходження озброєння й подальшу оборонну підтримку, а також реалізацію рішень першого Глобального саміту миру та заплановані тематичні конференції за пунктами "формули миру".

On the sidelines of the 4th European Political Community Summit, I met with Spain’s Prime Minister, Pedro Sánchez @sanchezcastejon.



I extend my gratitude for the unwavering support of Ukraine and the recent decisions regarding the provision of defense assistance.



We discussed… pic.twitter.com/Mo2RMnu3Fw

