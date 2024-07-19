Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії графік надходження зброї в Україну
Новини — П'ятниця, 19 липня 2024, 10:55 —
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом на полях ІV саміту Європейської політичної спільноти.
Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у X (Twitter).
За його словами, вони обговорили графік надходження озброєння й подальшу оборонну підтримку, а також реалізацію рішень першого Глобального саміту миру та заплановані тематичні конференції за пунктами "формули миру".
On the sidelines of the 4th European Political Community Summit, I met with Spain’s Prime Minister, Pedro Sánchez @sanchezcastejon.
I extend my gratitude for the unwavering support of Ukraine and the recent decisions regarding the provision of defense assistance.
We discussed… pic.twitter.com/Mo2RMnu3FwРеклама:– Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2024
"Дякую за незмінну підтримку України та нещодавні рішення щодо передачі оборонної допомоги", – заявив український лідер.
Нещодавно Іспанія відправила в Україну нову партію військової допомоги, до якої увійшли у тому числі десять відремонтованих танків Leopard 2A4.
З цією партією загальна кількість танків, які Іспанія передала Україні, досягла 20. Наступну партію планують передати у другій половині 2024 року.
У червні неофіційно повідомляли, що Іспанія передала Україні другу партію зенітних ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.
Нагадаємо, 20 травня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила про відправлення в Україну другої партії танків Leopard, а також іншої військової допомоги.