Зеленский обсудил с премьером Испании график поступления оружия в Украину
Новости — Пятница, 19 июля 2024, 10:55 —
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом на полях IV саммита Европейского политического сообщества.
Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в X (Twitter).
По его словам, они обсудили график поступления вооружения и дальнейшую оборонную поддержку, а также реализацию решений первого Глобального саммита мира и запланированные тематические конференции по пунктам "формулы мира".
On the sidelines of the 4th European Political Community Summit, I met with Spain’s Prime Minister, Pedro Sánchez @sanchezcastejon.
I extend my gratitude for the unwavering support of Ukraine and the recent decisions regarding the provision of defense assistance.
We discussed… pic.twitter.com/Mo2RMnu3FwРеклама:– Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2024
"Спасибо за неизменную поддержку Украины и недавние решения о передаче оборонной помощи", – заявил украинский лидер.
Недавно Испания отправила в Украину новую партию военной помощи, в которую вошли в том числе десять отремонтированных танков Leopard 2A4.
С этой партией общее количество танков, которые Испания передала Украине, достигло 20. Следующую партию планируют передать во второй половине 2024 года.
В июне неофициально сообщалось, что Испания передала Украине вторую партию зенитных ракет к системам противовоздушной обороны Patriot.
Напомним, 20 мая министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила об отправке в Украину второй партии танков Leopard, а также другой военной помощи.