Зеленский обсудил с премьером Испании график поступления оружия в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом на полях IV саммита Европейского политического сообщества.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в X (Twitter).

По его словам, они обсудили график поступления вооружения и дальнейшую оборонную поддержку, а также реализацию решений первого Глобального саммита мира и запланированные тематические конференции по пунктам "формулы мира".

On the sidelines of the 4th European Political Community Summit, I met with Spain’s Prime Minister, Pedro Sánchez @sanchezcastejon.



I extend my gratitude for the unwavering support of Ukraine and the recent decisions regarding the provision of defense assistance.



We discussed… pic.twitter.com/Mo2RMnu3Fw Реклама: July 18, 2024

"Спасибо за неизменную поддержку Украины и недавние решения о передаче оборонной помощи", – заявил украинский лидер.

Недавно Испания отправила в Украину новую партию военной помощи, в которую вошли в том числе десять отремонтированных танков Leopard 2A4.

С этой партией общее количество танков, которые Испания передала Украине, достигло 20. Следующую партию планируют передать во второй половине 2024 года.

В июне неофициально сообщалось, что Испания передала Украине вторую партию зенитных ракет к системам противовоздушной обороны Patriot.

Напомним, 20 мая министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила об отправке в Украину второй партии танков Leopard, а также другой военной помощи.