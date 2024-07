Зеленский обсудил с премьером Испании график поступления оружия в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом на полях IV саммита Европейского политического сообщества.

По его словам, они обсудили график поступления вооружения и дальнейшую оборонную поддержку, а также реализацию решений первого Глобального саммита мира и запланированные тематические конференции по пунктам "формулы мира".

On the sidelines of the 4th European Political Community Summit, I met with Spain’s Prime Minister, Pedro Sánchez @sanchezcastejon.



I extend my gratitude for the unwavering support of Ukraine and the recent decisions regarding the provision of defense assistance.



We discussed… pic.twitter.com/Mo2RMnu3Fw

