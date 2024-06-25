ЗМІ: Іспанія відправила Україні другу партію ракет для Patriot

Іспанія передала Україні другу партію зенітних ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Як пише "Європейська правда", про це агентству EFE заявили джерела в уряді, повідомляє El Mundo.

За даними джерел, друга партія ракет від Іспанії прибула в Україну минулої п'ятниці, 21 червня, на додаток до першої партії, яку доставили наприкінці квітня.

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Ракети для Patriot є частиною "важливої поставки" в червні, повідомляла 25 травня міністерка оборони Маргарита Роблес під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Раніше президент Володимир Зеленський розповів про домовленість з Іспанією щодо допомоги в посиленні ППО, але її деталі не розкривав до схвалення всіх постачань.

Перед цим ЗМІ повідомили, що Іспанія відправить Україні ракети до систем протиповітряної оборони Patriot і танки Leopard 2A4 в межах оголошеного раніше пакета допомоги.

Володимир Зеленський та іспанський прем'єр підписали двосторонню безпекову угоду, відповідно до якої у 2024 році Іспанія надасть 1 млрд євро військової допомоги Україні.