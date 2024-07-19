Прем'єр Британії обіцяє Зеленському подвоїти зусилля з підтримки України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв, що його країна "подвоїть" підтримку України.

Як пише "Європейська правда", заяву Стармера наводить The Guardian.

Український президент у п’ятницю відвідує позачергове засідання уряду Великої Британії.

Британський уряд зустрів Зеленського стоячи. Він став першим іноземним лідером, який особисто виступив на міністерському засіданні з 1997 року.

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Стармер назвав візит Зеленського на Даунінг-стріт "справжньою подією в історії".

"Це дуже, дуже важлива зустріч для нас, і ми дуже раді вас тут бачити. Для мене велике задоволення і привілей вітати вас на Даунінг-стріт сьогодні вранці. Це справжня частина історії", – сказав він.

Стармер заявив, що Україна має "непохитну підтримку Великої Британії" і що агресія Росії "непрощенна і не може залишитися безкарною".

Він сказав, що Британія "подвоїть" підтримку України, і підтвердив, що сьогодні вранці прийняв запрошення відвідати Україну знову в майбутньому.

Напередодні Король Великої Британії Чарльз III прийняв президента України Володимира Зеленського у Бленгеймському палаці, на полях саміту Європейської політичної спільноти.

Перша зустріч Зеленського із новим прем’єром Британії Кіром Стармером відбулася на полях саміту НАТО у Вашингтоні минулого тижня.