Король Британії Чарльз ІІІ прийняв Зеленського 

Король Великої Британії Чарльз ІІІ прийняв президента України Володимира Зеленського у Бленгеймському палаці, на полях саміту Європейської політичної спільноти.

Про це повідомили в офіційному X (Twitter) британської королівської родини, пише "Європейська правда".

Увечері 18 липня пресслужба королівської родини опублікувала фото зустрічі Чарльза ІІІ із Зеленським.

Today The King received the President of Ukraine @ZelenskyyUa following the European Political Community meeting at Blenheim Palace.



The gathering saw 46 European leaders discuss a range of international challenges, opportunities and our common values.



🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/hpOsYDSM4j Реклама: July 18, 2024

"Сьогодні Король прийняв президента України Володимира Зеленського після зустрічі Європейської політичної спільноти у Бленгеймському палаці", – зазначили у підписі.

Нагадаємо, 17 липня Король Великої Британії Чарльз III виголосив промову з програмою діяльності нового лейбористського уряду, де була згадана і Україна.

Король зазначив, що уряд "продовжить надавати повну підтримку Україні та її народу, а також прагнутиме відігравати провідну роль у наданні Україні чіткого шляху до членства в НАТО".

Перша зустріч Зеленського із новим прем’єром Британії Кіром Стармером відбулася на полях саміту НАТО у Вашингтоні минулого тижня.

Міністр закордонних справ нового уряду Великої Британії Девід Леммі в інтерв’ю "ЄвроПравді" у Вашингтоні підтвердив, що затверджені попереднім урядом консерваторів плани підтримки України, зокрема щодо обсягів фінансування, залишаються чинними.

Також він сказав, що в уряді думають над запитом України щодо дозволу застосовувати крилаті ракети Storm Shadow вглиб території Росії.