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Король Британії Чарльз ІІІ прийняв Зеленського 

Новини — Четвер, 18 липня 2024, 20:37 — Марія Ємець

Король Великої Британії Чарльз ІІІ прийняв президента України Володимира Зеленського у Бленгеймському палаці, на полях саміту Європейської політичної спільноти. 

Про це повідомили в офіційному X (Twitter) британської королівської родини, пише "Європейська правда".

Увечері 18 липня пресслужба королівської родини опублікувала фото зустрічі Чарльза ІІІ із Зеленським. 

"Сьогодні Король прийняв президента України Володимира Зеленського після зустрічі Європейської політичної спільноти у  Бленгеймському палаці", – зазначили у підписі. 

Нагадаємо, 17 липня Король Великої Британії Чарльз III виголосив промову з програмою діяльності нового лейбористського уряду, де була згадана і Україна.

Король зазначив, що уряд "продовжить надавати повну підтримку Україні та її народу, а також прагнутиме відігравати провідну роль у наданні Україні чіткого шляху до членства в НАТО".

Перша зустріч Зеленського із новим прем’єром Британії Кіром Стармером відбулася на полях саміту НАТО у Вашингтоні минулого тижня. 

Міністр закордонних справ нового уряду Великої Британії Девід Леммі в інтерв’ю "ЄвроПравді" у Вашингтоні підтвердив, що затверджені попереднім урядом консерваторів плани підтримки України, зокрема щодо обсягів фінансування, залишаються чинними.

Також він сказав, що в уряді думають над запитом України щодо дозволу застосовувати крилаті ракети Storm Shadow вглиб території Росії.

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Велика Британія Зеленський
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