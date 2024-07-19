Зеленский попросил Стармера "проявить лидерство" и снять запрет на удары вглубь РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьеру Великобритании Киру Стармеру с просьбой помочь Украине получить возможность применять западное дальнобойное оружие для ударов вглубь России.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил на внеочередном заседании правительства Великобритании, сообщает The Guardian.

По словам украинского лидера, если ограничения на применение западного оружия снимут, это поможет Киеву укрепить свою оборону и уничтожать очаги оружия в РФ.

EPA

Обсуждая вопрос дальнобойного оружия, Зеленский отметил, что "у нас все еще нет главного ответа на этот вопрос".

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"Я прошу вас продемонстрировать свое лидерство (в этом вопросе)", – обратился он к Стармеру.

Он добавил, что способность использовать западное оружие для ударов по территории России является важной для усилий Украины по защите от агрессии Москвы.

Напомним, украинский президент в пятницу посещает внеочередное заседание правительства Великобритании.

Напомним, глава МИД в новом правительстве Великобритании рассказал, что в Лондоне размышляют над запросом Украины по применению крылатых ракет Storm Shadow по целям в глубине территории России, и что для этого нужен будет скоординированное согласие трех стран.

Полный текст интервью читайте здесь: О Storm Shadow по России, помощи ВСУ и неприемлемых идеях Путина.

Как известно, в недавних комментариях новый премьер Кир Стармер сказал, что способ использования переданных Британией ракет Storm Shadow "является делом Украины", многие восприняли это как то, что Великобритания позволяет Киеву применять их и для ударов по территории России.

Впрочем, позже в британских СМИ появился комментарий с Даунинг-стрит о том, что политика правительства по применению Украиной переданного дальнобойного оружия "не изменилась".