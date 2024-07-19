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Місто в Нідерландах безкоштовно роздаватиме мешканцям презервативи

Новини — П'ятниця, 19 липня 2024, 21:54 — Олег Павлюк

Міська влада Дімена, що в центральній частині Нідерландів, переважно більшістю голосів підтримала ініціативу з безкоштовної роздачі презервативів місцевим мешканцям.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ANP.

Ініціатива під назвою "Робити правильно, робити безпечно!", яку підтримали всі депутати Дімена, за винятком двох, діятиме у 2025 і 2026 роках. Планується, що презервативи будуть роздавати в місцях, де зараз можна знайти безкоштовні менструальні засоби, за винятком початкових шкіл.

Депутати Дімена пояснили, що необхідно вживати заходів для запобігання захворюванням, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ), і "сприяти сексуальному здоров'ю".

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Вони посилаються на дослідження Нідерландського інституту охорони здоров'я RIVM у червні 2023 року, яке показало, що кількість ІПСШ серед молоді зростає. Депутати вважають, що "профілактика краще, ніж лікування, а профілактика починається з обізнаності та доступності презервативів".

Безкоштовні презервативи повинні супроводжуватися інформацією про ІПСШ та безпечний секс, наприклад флаєром або QR-кодом.

Депутати у своєму рішенні також просять з'ясувати, як можна заохотити заклади громадського харчування, будинки для людей похилого віку, фонди та асоціації до встановлення автоматів з продажу презервативів.

Подібні ініціативи існують і в інших європейських країнах. У Люксембургу, приміром, з минулого року можна отримати повну компенсацію на вартість більшості контрацептивів.

Раніше міністерка охорони здоров’я Норвегії Інгвільд Х’єркол закликала молодь використовувати презервативи на тлі зростання кількості випадків статевих інфекцій.

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Нідерланди ЄвроЖиття
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