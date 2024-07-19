Город в Нидерландах будет бесплатно раздавать жителям презервативы

Городские власти Димена, что в центральной части Нидерландов, преимущественно большинством голосов поддержали инициативу по бесплатной раздаче презервативов местным жителям.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ANP.

Инициатива под названием "Делать правильно, делать безопасно!", которую поддержали все депутаты Димена, за исключением двух, будет действовать в 2025 и 2026 годах. Планируется, что презервативы будут раздавать в местах, где сейчас можно найти бесплатные менструальные средства, за исключением начальных школ.

Депутаты Димена объяснили, что необходимо принимать меры для предотвращения заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), и "способствовать сексуальному здоровью".

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Они ссылаются на исследование Нидерландского института здравоохранения RIVM в июне 2023 года, которое показало, что количество ИППП среди молодежи растет. Депутаты считают, что "профилактика лучше, чем лечение, а профилактика начинается с осведомленности и доступности презервативов".

Бесплатные презервативы должны сопровождаться информацией о ИППП и безопасном сексе, например флаером или QR-кодом.

Депутаты в своем решении также просят выяснить, как можно поощрить заведения общественного питания, дома престарелых, фонды и ассоциации к установке автоматов по продаже презервативов.

Подобные инициативы существуют и в других европейских странах. В Люксембурге, например, с прошлого года можно получить полную компенсацию на стоимость большинства контрацептивов.

Ранее министр здравоохранения Норвегии Ингвильд Хьеркол призвала молодежь использовать презервативы на фоне роста количества случаев половых инфекций.