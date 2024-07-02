Зеленський обговорив співпрацю з майбутнім генсеком НАТО

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Марком Рютте, який щойно залишив посаду прем’єра Нідерландів та у жовтні почне роботу на посту генсека НАТО.

Про це Зеленський розповів у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Глава держави подякував йому за те, що він особисто, його уряд і народ Нідерландів зробили для України – за "усю своєчасну та масштабну оборонну, гуманітарну й політичну підтримку".

I had a phone call with my friend, Mark Rutte. I sincerely thanked him for everything he, his government, and the people of the Netherlands have done for Ukraine – all the timely and extensive defense, humanitarian, and political support.



We will continue to stay in touch as he… pic.twitter.com/1QBsn78SIM Реклама: July 2, 2024

Зеленський сказав, що вони з Рютте продовжать залишатися на зв’язку вже як із новим генеральним секретарем НАТО. Президент привітав Рютте з призначенням та обговорив із ним майбутню взаємодію України з Альянсом.

Нагадаємо, 2 липня у Нідерландах офіційно приступив до роботи новий уряд на чолі з прем’єр-міністром Діком Схоофом.

Рютте обіймав прем’єрську посаду найдовше у сучасній історії Нідерландів. 26 червня Північноатлантична рада вирішила призначити його наступним генсеком НАТО.

До своїх повноважень Рютте приступить з 1 жовтня, коли закінчується мандат чинного генсека Єнса Столтенберга.