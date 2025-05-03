Сікорський розкритикував кандидата в президенти Польщі за поїздку до Трампа

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував візит до США кандидата в президенти Кароля Навроцького, в ході якого того прийняв очільник Білого дому Дональд Трамп.

Про це Сікорський заявив в ефірі Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив очільник польського МЗС, поїздка Навроцького до США – це "ризикований передвиборчий крок".

При цьому міністр не вважає, що спільне фото Навроцького з американським президентом може стати "поворотним моментом" кампанії.

"Досить ризикований крок у кампанії...Націоналізм, як правило, викликає реакцію, і американський націоналізм також викликає реакцію", – заявив він.

Сікорський додав, що не знає, чи "домігся" чогось Навроцький в ході поїздки до Трампа.

"Підозрюю, що нічого не домігся", – прокоментував він.

Глава польського МЗС додав, що йому цікаво, як виборці оцінять цей візит Навроцького.

"Це виглядає так, ніби хтось хоче отримати благословення союзника, але ж саме поляки повинні обрати нам президента", – сказав він.

Як відомо, Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "Право і справедливість", зустрівся в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомлялося, мер Варшави Рафал Тшасковський, який балотується в президенти Польщі від партії влади "Громадянська платформа", зберігає лідерство з-поміж кандидатів, але дещо втратив у рейтингу.

Тим часом директор Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький здобув підтримку на рівні 27,6% – на 2,1 пункта більше, ніж у середині квітня, і на 7,5 більше, ніж на початку місяця.

Президентські вибори в Польщі відбудуться 18 травня, а можливий другий тур – 1 червня.