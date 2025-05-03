Літаку рейсом до Варшави довелось екстрено сісти в Баку одразу після зльоту

Літаку польської авіакомпанії LOT, який виконував рейс з Баку до Варшави, довелось екстрено сісти в аеропорту столиці Азербайджану одразу після зльоту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Як зазначено, літаку довелось здійснити екстрену посадку після того, як одному із пасажирів стало зле.

В суботу рано вранці капітан Boeing 737 ухвалив рішення повернутися в міжнародний аеропорт столиці Азербайджану, з якого він злетів кількома хвилинами раніше.

Після повернення в аеропорт на борт літака зайшли медичні служби, які надали першу допомогу пасажиру.

Як зазначено, лікар вирішив, що пасажир не може продовжувати політ.

Азербайджанські ЗМІ повідомили, що через аварійну посадку літак не зміг продовжити рейс. Згідно з процедурами, перед наступним вильотом необхідно провести додатковий технічний огляд лайнера.

Раніше повідомляли, що літаку авіакомпанії Wizz Air, що виконував рейс з польської Варшави до іспанського Більбао, довелось сідати в Франкфурті-на-Майні через агресивного пасажира, що міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння.

А у березні рейс авіакомпанії Eurowings, який летів із Дюссельдорфа до міста Тромсе на півночі Норвегії, через сильний вітер з двох спроб не зміг здійснити посадку та був змушений повернутись у Німеччину.