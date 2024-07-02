Кулеба обговорив з Кемероном саміт НАТО та постачання зброї Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову зі своїм британським колегою Девідом Кемероном.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у X (Twitter).

За його словами, вони обговорили подальшу імплементацію "формулу миру", підготовку до липневого саміту НАТО у Вашингтоні та постачання зброї в Україну.

Очільник зовнішньополітичного відомства України зауважив, що подякував колезі за підтримку, спільні зусилля та досягнення.

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"Ми обидва віримо, що українсько-британське партнерство перебуває на підйомі та буде лише міцнішати", – зазначив Кулеба.

Раніше ЗМІ повідомили, що між членами Північноатлантичного Альянсу тривають обговорення про те, наскільки рішучим має бути формулювання рішення саміту НАТО у Вашингтоні стосовно майбутнього членства України.

За даними співрозмовників CNN, США і Німеччина пропонують включити в рішення саміту формулювання про те, що Україна має "міст" (bridge) до членства в НАТО – аналогічна формула є в нещодавно підписаній американсько-українській безпековій угоді.

Натомість Велика Британія і деякі країни Центрально-Східної Європи підтримують запропоноване генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом формулювання про "незворотній шлях" (irreversible path) до Альянсу.

Посол США при НАТО Джуліан Сміт раніше заявила, що на зустрічі лідерів Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні будуть важливі зміни формулювань щодо перспективи членства України у НАТО.

В уряді України сподіваються, що у рішенні саміту НАТО буде конкретна позиція щодо незворотності членства України.