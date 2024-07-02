Кулеба обсудил с Кэмероном саммит НАТО и поставки оружия Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор со своим британским коллегой Дэвидом Кэмероном.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в X (Twitter).

По его словам, они обсудили дальнейшую имплементацию "формулы мира", подготовку к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне и поставки оружия в Украину.

Глава внешнеполитического ведомства Украины отметил, что поблагодарил коллегу за поддержку, совместные усилия и достижения.

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"Мы оба верим, что украинско-британское партнерство находится на подъеме и будет только крепнуть", – отметил Кулеба.

Ранее СМИ сообщили, что между членами Североатлантического Альянса продолжаются обсуждения о том, насколько решительным должна быть формулировка решения саммита НАТО в Вашингтоне относительно будущего членства Украины.

По данным собеседников CNN, США и Германия предлагают включить в решение саммита формулировку о том, что Украина имеет "мост" (bridge) к членству в НАТО – аналогичная формула есть в недавно подписанном американо-украинском соглашении по безопасности.

Зато Великобритания и некоторые страны Центрально-Восточной Европы поддерживают предложенную генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом формулировку о "необратимом пути" (irreversible path) в Альянс.

Посол США при НАТО Джулиан Смит ранее заявила, что на встрече лидеров Североатлантического альянса в Вашингтоне будут важные изменения формулировок относительно перспективы членства Украины в НАТО.

В правительстве Украины надеются, что в решении саммита НАТО будет конкретная позиция относительно необратимости членства Украины.