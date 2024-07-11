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Ердоган сказав Зеленському, що почав працювати над відновленням "зернової угоди"

Новини — Четвер, 11 липня 2024, 20:09 — Олег Павлюк

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган зустрівся з Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні та заявив йому, що почав роботу з відновлення "зернової угоди".

Про це у X (Twitter) повідомила канцелярія лідера Туреччини, пише "Європейська правда".

Як зазначається, Зеленський та Ердоган обговорили "перебіг українсько-російської війни, а також регіональні та глобальні питання".

"Заявивши, що Туреччина продовжує докладати зусиль для того, щоб завершити українсько-російську війну справедливим миром, Президент Ердоган додав, що розпочалися зусилля з відродження Чорноморської зернової ініціативи", – додали в пресслужбі Ердогана.

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Президент Туреччини також заявив, що його країна готова до "будь-якої ініціативи, зокрема посередництва, щоб закласти основу для миру".

Після повномасштабного вторгнення на тлі морської блокади українських чорноморських портів з боку Росії в липні 2022 року Туреччина та ООН допомогли укласти Чорноморську зернову ініціативу.

У межах угоди Україна змогла безпечно експортувати Чорним морем майже 33 мільйони метричних тонн українського зерна так званим "зерновим коридором". Але в липні 2023 року Росія вийшла з угоди, заявивши, що її вимоги так і не були виконані.

Зазначимо, що турецька сторона після цього виступала за відновлення "зернового коридору" за участі Росії, тоді як Україна змогла налагодити власний маршрут через Дунай.

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