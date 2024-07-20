Детям молдавских послов хотят выплачивать 700 евро ежемесячно

Парламент Молдовы предварительно поддержал поправку к закону о дипломатической службе, которая предусматривает, что детям послов страны будут выплачивать 700 евро в месяц до достижения ими 23-летия.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на New TV.

Поправку к закону о дипломатической службе предложили депутаты партии власти PAS. Парламент принял ее в пятницу, 19 июля, в первом чтении.

Согласно поправке, работники посольства или консульства, "которые сопровождают в командировке детей в возрасте до 23 лет", имеют право на возмещение расходов в размере до 700 евро "в месяц на каждого ребенка на период устройства в учебные заведения на условиях, установленных правительством".

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Инициаторы поправки указывают, что сейчас в дипломатических миссиях Молдовы за рубежом находятся 123 ребенка в возрасте от одного до 23 лет, поэтому финансирование обойдется в более 20 миллионов леев (более миллиона евро) в год.

Также депутаты предлагают зафиксировать законодательно статус послов с резиденцией в Кишиневе, что позволит сократить расходы на содержание миссии за рубежом в некоторых случаях.

Ранее стало известно, что Молдова продаст Соединенным Штатам участок бывшего республиканского стадиона в Кишиневе – там построят новое помещение посольства, а также создадут парк.