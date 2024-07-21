Байден прийме прем'єра Ізраїлю у Вашингтоні

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зустрінеться з президентом США Джо Байденом у вівторок у Вашингтоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Очікується, що Нетаньягу вилетить до США в понеділок, розповіли у пресслужбі ізраїльського прем’єра.

Очікується, що переговори лідерів США та Ізраїлю будуть зосереджені насамперед на зусиллях щодо забезпечення припинення вогню в конфлікті в Газі і звільнення заручників.

Реклама:

У середу Нетаньягу має виступити перед обома палатами Конгресу США щодо військових дій Ізраїлю в Газі.

Востаннє Байден і Нетаньяху особисто зустрічалися в Тель-Авіві невдовзі після масованої атаки ХАМАС 7 жовтня минулого року.

В Ізраїлі критикували закордонну поїздку Нетаньягу. Протестувальники вимагали, щоб він залишив країну тільки після досягнення угоди про звільнення заручників.

Відносини між Байденом і Нетаньяху вважаються напруженими. Нещодавно ізраїльський прем’єр спровокував кризу, опублікувавши відео, в якому він різко розкритикував уряд США за затримку поставок зброї.

Ізраїль став зазнавати все більше критики через стратегію війні в Газі, що призвела до тисяч жертв серед цивільних палестинців.

Критика посилилась також після припису Міжнародного суду ООН, який наказує Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафаху і який Тель-Авів проігнорував.