Байден примет премьера Израиля в Вашингтоне

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом США Джо Байденом во вторник в Вашингтоне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Ожидается, что Нетаньяху вылетит в США в понедельник, рассказали в пресс-службе израильского премьера.

Ожидается, что переговоры лидеров США и Израиля будут сосредоточены прежде всего на усилиях по обеспечению прекращения огня в конфликте в Газе и освобождения заложников.

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В среду Нетаньяху должен выступить перед обеими палатами Конгресса США по военным действиям Израиля в Газе.

Последний раз Байден и Нетаньяху лично встречались в Тель-Авиве вскоре после массированной атаки ХАМАС 7 октября прошлого года.

В Израиле критиковали зарубежную поездку Нетаньяху. Протестующие требовали, чтобы он покинул страну только после достижения соглашения об освобождении заложников.

Отношения между Байденом и Нетаньяху считаются напряженными. Недавно израильский премьер спровоцировал кризис, опубликовав видео, в котором он резко раскритиковал правительство США за задержку поставок оружия.

Израиль подвергается все больше критики из-за стратегии войны в Газе, которые, как утверждается, привели к жертвам среди гражданских палестинцев.

Критика усилилась также после предписания Международного суда ООН, который предписывает Израилю немедленно остановить операцию в Рафахе и который он проигнорировал.