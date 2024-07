Лідери Британії і Німеччини відреагували на вихід Байдена з перегонів

Лідери Великої Британії та Німеччини відреагували на оголошення президента США Джо Байдена про відмову від балотування на другий термін на президентських виборах 2024 року подяками за його роботу.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав Байдена другом та зазначив, що він дуже багато зробив для США, для Європи і всього світу.

My friend @POTUS Joe Biden has achieved a lot: for his country, for Europe, for the world. Thanks to him, transatlantic cooperation is close, NATO is strong and the USA is a good and reliable partner for us. His decision not to run again deserves respect. July 21, 2024

"Завдяки йому трансатлатнична співпраця є близькою, НАТО – сильний і США є для нас хорошим і надійним партнером. Його рішення не балотуватися вдруге заслуговує на повагу", – написав Шольц.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що поважає рішення Байдена. "Я знаю, що він – як і робив раніше протягом своєї видатної кар’єри – ухвалював рішення на основі своїх уявлень про те, як буде краще для американського народу", – написав Стармер.

I respect President Biden's decision and I look forward to us working together during the remainder of his presidency.



I know that, as he has done throughout his remarkable career, he will have made his decision based on what he believes is best for the American people. https://t.co/SCxFFtyl73 – Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 21, 2024

Реакції опублікували і попередні прем’єри Сполученого Королівства, які працювали з Байденом за останні чотири роки.

Ріші Сунак зазначив, що, працюючи з Байденом, бачив "його любов до Америки і відданість службі".

"Наше партнерство призвело до значних здобутків, включно з форматом AUKUS, твердою підтримкою Ізраїлю і спільними зусиллями для захисту наших людей від загроз хуситів. Бажаю йому всього найкращого", – написав Сунак.

Working with @JoeBiden, I saw firsthand his love for America and dedication to service.



Our partnership has led to significant achievements, including AUKUS, steadfast support for Israel and joint efforts in defending our people from Houthi threats.



I wish him all the best. – Rishi Sunak (@RishiSunak) July 21, 2024

"Висловлюю повагу Джо Байдену за сміливість його рішення і за усе, що він зробив на президентській посаді. За роки своєї кар’єри він проявив себе як стійкий атлантист і друг Британії, було честю працювати з ним", – відреагував експрем’єр Борис Джонсон.

I salute Joe Biden for the bravery of his decision and also for all he has done as president. He has been a staunch Atlanticist and friend to Britain throughout his career and it was a privilege to work with him. – Boris Johnson (@BorisJohnson) July 21, 2024

Нагадаємо, ввечері 21 липня за київським часом президент США Джо Байден оголосив, що виходить з передвиборчих перегонів та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп відреагував на його рішення глузуваннями й образами, заявивши, що Байден "не може" продовжувати роботу на посаді.

Варто зауважити, що Байден, який переміг на праймеріз, не може самостійно обирати кандидата у разі свого виходу з перегонів. Однак видається малореальним, що партія виступить проти його пропозиції – у тому числі зважаючи на дуже малий часовий проміжок для ухвалення рішення. Детально про це читайте в статті "Кінець дідових виборів? Хто та як може замінити Байдена на президентських перегонах у США"