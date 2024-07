Лидеры Британии и Германии отреагировали на выход Байдена из гонки

Лидеры Великобритании и Германии отреагировали на объявление президента США Джо Байдена об отказе от баллотирования на второй срок на президентских выборах 2024 года благодарностями за его работу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал Байдена другом и отметил, что он очень много сделал для США, для Европы и всего мира.

My friend @POTUS Joe Biden has achieved a lot: for his country, for Europe, for the world. Thanks to him, transatlantic cooperation is close, NATO is strong and the USA is a good and reliable partner for us. His decision not to run again deserves respect. July 21, 2024

"Благодаря ему трансатлатническое сотрудничество является близким, НАТО – сильным, и США является для нас хорошим и надежным партнером. Его решение не баллотироваться во второй раз заслуживает уважения", – написал Шольц.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что уважает решение Байдена. "Я знаю, что он – как и делал раньше на протяжении своей выдающейся карьеры – принимал решения на основе своих представлений о том, как будет лучше для американского народа", – написал Стармер.

I respect President Biden's decision and I look forward to us working together during the remainder of his presidency.



I know that, as he has done throughout his remarkable career, he will have made his decision based on what he believes is best for the American people. https://t.co/SCxFFtyl73 – Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 21, 2024

Реакции опубликовали и предыдущие премьеры Соединенного Королевства, которые работали с Байденом за последние четыре года.

Риши Сунак отметил, что, работая с Байденом, видел "его любовь к Америке и преданность службе".

Working with @JoeBiden, I saw firsthand his love for America and dedication to service.



Our partnership has led to significant achievements, including AUKUS, steadfast support for Israel and joint efforts in defending our people from Houthi threats.



I wish him all the best. – Rishi Sunak (@RishiSunak) July 21, 2024

"Наше партнерство привело к значительным достижениям, включая формат AUKUS, твердую поддержку Израиля и совместные усилия для защиты наших людей от угроз хуситов. Желаю ему всего наилучшего", – написал Сунак.

"Выражаю уважение Джо Байдену за смелость его решения и за все, что он сделал на президентском посту. За годы своей карьеры он проявил себя как стойкий атлантист и друг Британии, было честью работать с ним", – отреагировал экс-премьер Борис Джонсон.

I salute Joe Biden for the bravery of his decision and also for all he has done as president. He has been a staunch Atlanticist and friend to Britain throughout his career and it was a privilege to work with him. – Boris Johnson (@BorisJohnson) July 21, 2024

Напомним, вечером 21 июля по киевскому времени президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп отреагировал на его решение насмешками и оскорблениями, заявив, что Байден "не может" продолжать работу на посту.

Стоит заметить, что Байден, победивший на праймериз, не может самостоятельно выбирать кандидата в случае своего выхода из гонки. Однако представляется малореальным, что партия выступит против его предложения – в том числе учитывая очень малый временной промежуток для принятия решения. Подробно об этом читайте в статье "Конец дедовых выборов? Кто и как может заменить Байдена на президентской гонке в США"