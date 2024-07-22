На Раді ЄС у понеділок обговорять два питання щодо України

На засіданні міністрів закордонних справ Євросоюзу у понеділок щодо України будуть обговорювати два основних питання: підтримку для української енергосистеми перед новою зимою, а також підтримку спроможностей української протиповітряної оборони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав у коментарях журналістам головний дипломат ЄС Жозеп Боррель перед початком зустрічі.

Боррель зазначив, що міністри обговорять, як уникнути повного руйнування української енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів та пом'якшити наслідки вже завданих збитків до настання зими.

"70% українських генераційних потужностей вже зруйновано. Зараз літо, а взимку за таких обставин буде набагато складніше. Я закликатиму країни-члени надати більше підтримки, щоб відбудувати або cтворити заміну (втраченим потужностям. – Ред.)", – розповів Жозеп Боррель.

Реклама:

Другим питанням буде підтримання спроможностей протиповітряної оборони. Боррель у цьому контексті згадав про російський удар по дитячій лікарні "Охматдит" одразу після "мирного вояжу" угорського прем’єра Віктора Орбана до Москви.

"Тож два основних завдання на сьогодні – більше ППО і більше генераційних потужностей", – підсумував він.

Боррель зазначив, що на одному з етапів зустрічі до неї приєднається міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, минулого тижня оголосили, що литовська компанія передає Україні обладнання з третьої Вільнюської ТЕЦ, яке допоможе відновити зруйновану Росією енергетичну інфраструктуру.

Польща звернулась до Єврокомісії щодо поставки електроенергії Україні зі своїх ТЕС.