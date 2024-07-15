Україна отримає критично важливе обладнання з Вільнюської ТЕЦ-3

Литовська компанія Ignitis Gamyba передає Україні обладнання з третьої Вільнюської теплоелектростанції, яке допоможе відновити зруйновану Росією енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомили на сайті компанії 15 липня, пише "Європейська правда".

Обладнання передається "Хмельницькобленерго", яке було призначене українським урядом для отримання та розподілу гуманітарної допомоги для енергетичного сектору і забезпечить розподіл обладнання.

"Ми не випадково вирішили передати обладнання Вільнюської ТЕЦ-3. Крім того, що воно буде добре працювати в енергетичній інфраструктурі України, воно також відповідає потребам оператора системи передачі", – говорить Аста Сунгайліене, генеральна директорка компанії Ignitis Gamyba.

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За її словами, діяльність Вільнюської ТЕЦ-3, яка належить Ignitis Gamyba, була зупинена у 2015 році, оскільки витрати на її експлуатацію були надто високими, і було визначено, що енергоблоки не мають значного впливу на стабільність електроенергетичної системи.

"Незважаючи на те, що станція була закрита протягом дев'яти років, ми змогли законсервувати її обладнання, яке зберегло свою повну функціональність. Станція, загальною тепловою та електричною потужністю майже 1 000 МВт, працювала понад 30 років і забезпечувала теплом близько половини Вільнюса. Тепер це обладнання сприятиме відновленню життєво важливої інфраструктури в Україні", – сказала Сунгайліене.

До складу гуманітарного вантажу, який передає компанія, входить понад 300 одиниць найважливішого обладнання Вільнюської ТЕЦ-3. Однак найбільшу цінність мають терміни доставки обладнання та його інтеграція в енергетичну інфраструктуру України.

"З міркувань безпеки ми не можемо розголошувати більше інформації про гуманітарну допомогу, включаючи назви, потужність обладнання або електростанції, на які воно буде передано. Однак важливо зазначити, що якнайшвидша доставка та підключення обладнання до української енергосистеми має бути головним пріоритетом у цей критичний період", – зазначає генеральна директорка компанії.

Ignitis Gamyba планує надавати гуманітарну допомогу Україні в кілька етапів, щоб критично важливе обладнання потрапило в Україну до того, як попит на електроенергію зросте.

Нагадаємо, Естонія вирішила передати Україні безоплатно обладнання з Нарвських електростанцій.

А Молдова висловила готовність забезпечити постачання електроенергії в Україну в рамках проєкту "газ на електроенергію".