На Совете ЕС в понедельник обсудят два вопроса по Украине

На заседании министров иностранных дел Евросоюза в понедельник по Украине будут обсуждать два основных вопроса: поддержку для украинской энергосистемы перед новой зимой, а также поддержку возможностей украинской противовоздушной обороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал в комментариях журналистам главный дипломат ЕС Жозеп Боррель перед началом встречи.

Боррель отметил, что министры обсудят, как избежать полного разрушения украинской энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов и смягчить последствия уже нанесенного ущерба до наступления зимы.

"70% украинских генерационных мощностей уже разрушено. Сейчас лето, а зимой при таких обстоятельствах будет гораздо сложнее. Я буду призывать стран-членов оказать больше поддержки, чтобы отстроить или создать замену (утраченным мощностям. – Ред.)", – рассказал Жозеп Боррель.

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Вторым вопросом будет поддержание возможностей противовоздушной обороны. Боррель в этом контексте вспомнил о российском ударе по детской больнице "Охматдет" сразу после "мирного вояжа" венгерского премьера Виктора Орбана в Москву.

"Поэтому две основные задачи на сегодня – больше ПВО и больше генерационных мощностей", – подытожил он.

Боррель отметил, что на одном из этапов встречи к ним присоединится министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, на прошлой неделе объявили, что литовская компания передает Украине оборудование с третьей Вильнюсской ТЭЦ, которое поможет восстановить разрушенную Россией энергетическую инфраструктуру.

Польша обратилась в Еврокомиссию относительно поставки электроэнергии Украине со своих ТЭС.