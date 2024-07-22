У Вірменії кажуть про отримання від ЄС "зеленого світла" для діалогу про безвіз

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що Рада ЄС ухвалила рішення про початок діалогу щодо лібералізації візового режиму з країною.

Про це йдеться у заяві очільника МЗС Вірменії, яку цитує "Європейська правда".

Зокрема, Мірзоян подякував ЄС за ухвалені "історичні рішення".

"Ми вітаємо історичні рішення, ухвалені ЄС на рівні міністрів закордонних справ, про надання Вірменії підтримки в рамках Європейського фонду та початку діалогу щодо лібералізації візового режиму", – зазначив він.

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Мірзоян назвав це "дуже важливою віхою в поглиблюваному партнерстві між Вірменією та ЄС, заснованому на спільних цінностях і принципах, а також на спільному баченні стабільності, миру і процвітання".

Як відомо, Рада ЄС ухвалила рішення про надання допомоги вперше в історії на підтримку Збройних сил Вірменії на суму 10 мільйонів євро.

Раніше рішення про виділення коштів Вірменії в рамках Європейського фонду миру, за даними ЗМІ, блокувала Угорщина.

Це рішення Ради ЄС є важливим з огляду на поступові наміри Вірменії зблизитись з Євросоюзом та віддалитись від Росії.