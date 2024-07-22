В Армении говорят о получении от ЕС "зеленого света" для диалога о безвизе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Совет ЕС принял решение о начале диалога по либерализации визового режима со страной.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Армении, которое цитирует "Европейская правда".

В частности, Мирзоян поблагодарил ЕС за принятые "исторические решения".

"Мы приветствуем исторические решения, принятые ЕС на уровне министров иностранных дел, о предоставлении Армении поддержки в рамках Европейского фонда и начала диалога по либерализации визового режима", – отметил он.

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Мирзоян назвал это "очень важной вехой в углубляющемся партнерстве между Арменией и ЕС, основанном на общих ценностях и принципах, а также на общем видении стабильности, мира и процветания".

Ранее стало известно, что Совет ЕС принял решение о предоставлении помощи в поддержку Вооруженных сил Армении на сумму 10 миллионов евро.

Ранее решение о выделении помощи Армении в рамках Европейского фонда мира, по данным СМИ, блокировала Венгрия.

Это решение Совета ЕС является важным, учитывая постепенные намерения Армении сблизиться с Евросоюзом и отдалиться от России.