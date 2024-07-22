Міністр клімату Естонії отримав повноваження від парламенту на формування уряду
Парламент Естонії (Рійгікогу) проголосував у понеділок на позачерговому засіданні за надання кандидату в прем'єр-міністри Крістену Міхалу, який обіймав посаду міністра клімату, повноважень на формування уряду.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.
За надання Міхалу мандата на формування уряду проголосували 64 депутати парламенту, проти висловилися 27.
Оскільки парламент підтвердив повноваження Міхала, президент Алар Каріс у другій половині дня призначить уряд.
На 23 липня призначено ще одне позачергове засідання парламенту, на якому уряд має бути приведений до присяги.
Важливі для України міністри закордонних справ та оборони не зміняться: чинні очільники відомств Маргус Тсахкна і Ханно Певкур збережуть свої посади.
Минулого тижня Кая Каллас подала у відставку з посади прем'єр-міністерки Естонії через призначення високим представником ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики.
Наступного дня президент Естонії Алар Каріс доручив Крістену Міхалу з Партії реформ сформувати новий уряд.
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