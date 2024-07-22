Міністр клімату Естонії отримав повноваження від парламенту на формування уряду

Парламент Естонії (Рійгікогу) проголосував у понеділок на позачерговому засіданні за надання кандидату в прем'єр-міністри Крістену Міхалу, який обіймав посаду міністра клімату, повноважень на формування уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За надання Міхалу мандата на формування уряду проголосували 64 депутати парламенту, проти висловилися 27.

Оскільки парламент підтвердив повноваження Міхала, президент Алар Каріс у другій половині дня призначить уряд.

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На 23 липня призначено ще одне позачергове засідання парламенту, на якому уряд має бути приведений до присяги.

Важливі для України міністри закордонних справ та оборони не зміняться: чинні очільники відомств Маргус Тсахкна і Ханно Певкур збережуть свої посади.

Минулого тижня Кая Каллас подала у відставку з посади прем'єр-міністерки Естонії через призначення високим представником ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики.

Наступного дня президент Естонії Алар Каріс доручив Крістену Міхалу з Партії реформ сформувати новий уряд.

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