Министр климата Эстонии получил полномочия от парламента на формирование правительства

Парламент Эстонии (Рийгикогу) проголосовал в понедельник на внеочередном заседании за предоставление кандидату в премьер-министры Кристену Михалу, который занимал должность министра климата, полномочий на формирование правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

За предоставление Михалу мандата на формирование правительства проголосовали 64 депутата парламента, против высказались 27.

Поскольку парламент подтвердил полномочия Михала, президент Алар Карис во второй половине дня назначит правительство.

Реклама:

На 23 июля назначено еще одно внеочередное заседание парламента, на котором правительство должно быть приведено к присяге.

Важные для Украины министры иностранных дел и обороны не изменятся: действующие руководители ведомств Маргус Тсахкна и Ханно Певкур сохранят свои должности.

На прошлой неделе Кая Каллас подала в отставку с поста премьер-министра из-за назначения высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

На следующий день президент Эстонии Алар Карис поручил нынешнему министру климата Кристену Михалу из Партии реформ сформировать новое правительство.

Читайте также: "Русофобка", которой доверилась Европа: чего ждать от Каи Каллас во главе дипломатии ЕС.