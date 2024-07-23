Партія Меланшона ініціює скасування непопулярної пенсійної реформи Макрона

Ліва партія "Нескорена Франція", що пройшла у парламент у складі блоку лівих, ініціює скасування пенсійної реформи президента Емманюеля Макрона – кроку, непопулярного серед великої частини суспільства, але який Макрон вважав безальтернативним.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У "Нескореній Франції" Жана-Люка Меланшона оголосили, що у вівторок внесуть законодавчу ініціативу щодо скасування пенсійної реформи, ухваленої на початку 2023 року.

Законопроєкт опиниться на розгляді ймовірно не раніше вересня і поки невідомо, скільки інших депутатів готові будуть підтримати його – окрім "Нескореної Франції" та їхніх найближчих однодумців, чиїх голосів недостатньо.

Реклама:

Правопопулістське "Національне об’єдання" у своїй кампанії також виступало за зниження пенсійного віку, а пропрезидентський блок та інші центристи захищають реформу.

Нагадаємо, пенсійна реформа у Франції передбачає поступове збільшення пенсійного віку із 62 років до 64. Нині в країні один із найнижчих років виходу на пенсію серед європейських держав, що збільшує навантаження на бюджет.

Аби ухвалити проєкт, Макрону і прем’єрці Елізабет Борн довелося задіяти виняткову процедуру, що дозволяє прийняти рішення в обхід нижньої палати парламенту, після чого уряду можуть оголосити недовіу за достатньої кількості голосів. Профспілки проводили масштабні протести проти реформи, а опозиція намагалася завернути реформу через правові механізми, проте без успіху.

Читайте детальніше на цю тему у статті: Франція у вогні: як Макрон пішов на вкрай непопулярну реформу і куди це заведе країну.

Про політичні розклади після дострокових парламентських виборів у Франції читайте у статті Реванш Макрона: як президент Франції може отримати лояльний уряд та більшість без ультралівих.