Партия Меланшона инициирует отмену непопулярной пенсионной реформы Макрона

Левая партия "Непокоренная Франция", прошедшая в парламент в составе блока левых, инициирует отмену пенсионной реформы президента Эмманюэля Макрона – шага, непопулярного среди большой части общества, но который Макрон считал безальтернативным.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В "Непокоренной Франции" Жана-Люка Меланшона объявили, что во вторник внесут законодательную инициативу по отмене пенсионной реформы, принятой в начале 2023 года.

Законопроект окажется на рассмотрении вероятно не раньше сентября и пока неизвестно, сколько других депутатов готовы будут поддержать его – кроме "Непокоренной Франции" и их ближайших единомышленников, чьих голосов недостаточно.

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Правопопулистское "Национальное объединение" в своей кампании также выступало за снижение пенсионного возраста, а пропрезидентский блок и другие центристы защищают реформу.

Напомним, пенсионная реформа во Франции предусматривает постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 лет до 64. Сейчас в стране один из самых низких лет выхода на пенсию среди европейских государств, что увеличивает нагрузку на бюджет.

Чтобы принять проект, Макрону и премьеру Элизабет Борн пришлось задействовать исключительную процедуру, позволяющую принять решение в обход нижней палаты парламента, после чего правительству могут объявить недоверие при достаточном количестве голосов. Профсоюзы проводили масштабные протесты против реформы, а оппозиция пыталась завернуть реформу через правовые механизмы, однако без успеха.

Читайте подробнее на эту тему в статье: Франция в огне: как Макрон пошел на крайне непопулярную реформу и куда это заведет страну.

О политических раскладах после досрочных парламентских выборов во Франции читайте в статье Реванш Макрона: как президент Франции может получить лояльное правительство и большинство без ультралевых.