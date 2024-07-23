Єврокомісія підозрює змову на ринку двох відомих сервісів доставки їжі

У Єврокомісії запідозрили змову між компаніями з доставки їжі Delivery Hero та Glovo та почали відповідне розслідування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це 23 липня оголосила пресслужба Єврокомісії.

Єврокомісія розпочала антимонопольне розслідування щодо сервісів доставки їжі Delivery Hero і Glovo, запідозривши, що вони порушили деякі положення антимонопольного законодавства ЄС. Ці оператори є одними з найбільших таких сервісів у ЄС.

Delivery Hero and Glovo may have breached rules by participating in a cartel in the food delivery sector.



Both companies may have agreed to share markets and not to poach each other’s employees.



We are investigating whether the companies' behavior breach EU competition rules. pic.twitter.com/h30kekHHr7 Реклама: July 23, 2024

З літа 2018 року Delivery Hero володіла міноритарною часткою у Glovo, а влітку 2022 року отримала одноосібний контроль.

У Єврокомісії запідозрили, що перед цією угодою компанії могли розподіляти географічні ринки і ділитися цінною комерційною інформацією, а також мали домовленість не переманювати співробітників одне одного.

Якщо ці дії буде доведено, їх визнають порушенням антимонопольних правил, оскільки у ЄС картелі заборонені.

Нагадаємо, у червні Єврокомісія пригрозила Apple мільярдним штрафом через відсутність конкуренції в App Store.

Тим часом в Італії почали розслідування проти Armani і Dior за можливу експлуатацію працівників.