Єврокомісія підозрює змову на ринку двох відомих сервісів доставки їжі

У Єврокомісії запідозрили змову між компаніями з доставки їжі Delivery Hero та Glovo та почали відповідне розслідування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це 23 липня оголосила пресслужба Єврокомісії.

Єврокомісія розпочала антимонопольне розслідування щодо сервісів доставки їжі Delivery Hero і Glovo, запідозривши, що вони порушили деякі положення антимонопольного законодавства ЄС. Ці оператори є одними з найбільших таких сервісів у ЄС.

Delivery Hero and Glovo may have breached rules by participating in a cartel in the food delivery sector.



Both companies may have agreed to share markets and not to poach each other’s employees.



We are investigating whether the companies' behavior breach EU competition rules. pic.twitter.com/h30kekHHr7

Реклама: