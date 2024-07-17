В Італії почали розслідування проти Armani і Dior за можливу експлуатацію працівників

Італійське антимонопольне відомство розпочало розслідування проти Armani Group і Dior Group у зв'язку з ймовірною експлуатацією робітників виробниками розкішного одягу та інших модних товарів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні відомства.

Антимонопольний орган заявив, що підозрює компанії у "можливій незаконній поведінці при просуванні та продажу предметів одягу та аксесуарів, що порушує положення Кодексу про захист прав споживачів".

"В обох випадках компанії, можливо, зробили неправдиві заяви про свою етику та соціальну відповідальність, зокрема, щодо умов праці та дотримання законодавства їхніми постачальниками", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, компанії наголошували на своїй майстерності та якості, однак, за даними відомства, для виготовлення певних виробів та аксесуарів компанії нібито використовували матеріали з майстерень та фабрик, де працювали працівники, які отримували неадекватну заробітну плату.

"Крім того, такі працівники працювали понад встановлену законом тривалість робочого часу та в неналежних умовах охорони здоров'я та безпеки, що суперечить рівню досконалості виробництва, яким пишаються компанії", – заявило відомство.

Нагадаємо, у червні в Італії судно, що мало прийняти поліцію для саміту G7, арештували через погані санітарні умови.

А раніше ексглаву МЗС Італії часів Берлусконі засудили за махінації з продажем квартири у Монте-Карло.