Еврокомиссия заподозрила сговор на рынке двух известных сервисов доставки еды

В Еврокомиссии заподозрили сговор между компаниями по доставке еды Delivery Hero и Glovo и начали соответствующее расследование.

Как сообщает "Европейская правда", об этом 23 июля объявила пресс-служба Еврокомиссии.

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении сервисов доставки еды Delivery Hero и Glovo, заподозрив, что они нарушили некоторые положения антимонопольного законодательства ЕС. Эти операторы являются одними из крупнейших таких сервисов в ЕС.

Delivery Hero and Glovo may have breached rules by participating in a cartel in the food delivery sector.



Both companies may have agreed to share markets and not to poach each other’s employees.



We are investigating whether the companies' behavior breach EU competition rules. pic.twitter.com/h30kekHHr7

