Німецький міністр застерігає від домінування приватних компаній у космосі

Міністр праці Німеччини Губертус Гайль застеріг від потенційного домінування комерційних фірм у сфері космічних подорожей.

Про це міністр заявив в інтерв’ю dpa, повідомляє "Європейська правда".

Під час візиту до американського космічного агентства NASA Гайль досліджував тенденції та ризики, пов'язані з цим, і дійшов висновку, що галузь потребує правил – особливо коли вона "глобальна або виходить за межі земної кулі".

"Не повинно бути домінування окремих компаній", – сказав Гайль.

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Міністр додав, що не має нічого проти співпраці між державою та промисловістю в цій сфері – і навіть вважає її важливою.

Однак він стверджує, що тільки в міжнародному співробітництві між державами може бути необхідний баланс державних і приватних інтересів.

За його словами, у космічній галузі "мають бути встановлені правила".

Як відомо, Пентагон цього року активно розширює можливості для ведення війни в космосі, оскільки вважає, що швидкий прогрес Китаю і Росії в космічних операціях становить усе більшу загрозу для американських супутників на орбіті.

Нещодавно повідомляли, що Космічні сили США збираються розгорнути нову наземну систему глушіння сигналу, яка має позбавити китайські та російські супутники можливості передавати інформацію про американські війська під час конфлікту.