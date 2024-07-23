Немецкий министр предостерегает от доминирования частных компаний в космосе

Министр труда Германии Хубертус Хайль предостерег от потенциального доминирования коммерческих фирм в сфере космических путешествий.

Об этом министр заявил в интервью dpa, сообщает "Европейская правда".

Во время визита в американское космическое агентство NASA Хайль исследовал тенденции и риски, связанные с этим, и пришел к выводу, что отрасль нуждается в правилах – особенно когда она "глобальная или выходит за пределы земного шара".

"Не должно быть доминирования отдельных компаний", – сказал Хайль.

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Министр добавил, что не имеет ничего против сотрудничества между государством и промышленностью в этой сфере – и даже считает его важным.

Однако он утверждает, что только в международном сотрудничестве между государствами может быть необходим баланс государственных и частных интересов.

По его словам, в космической отрасли "должны быть установлены правила".

В целом, государства должны обеспечить, чтобы прогресс "не был прогрессом для немногих, а был прогрессом для многих", сказал немецкий министр.

Как известно, Пентагон в этом году активно расширяет возможности для ведения войны в космосе, поскольку считает, что быстрый прогресс Китая и России в космических операциях представляет все большую угрозу для американских спутников на орбите.

Также сообщалось, что Космические силы США собираются развернуть новую наземную систему глушения сигнала, которая должна лишить китайские и российские спутники возможности передавать информацию об американских войсках во время конфликта.