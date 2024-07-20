США готуються розгорнути нові засоби глушіння російських і китайських супутників

Космічні сили США збираються розгорнути нову наземну систему глушіння сигналу, яка має позбавити китайські та російські супутники можливості передавати інформацію про американські війська під час конфлікту.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Bloomberg.

Перші наземні засоби глушіння дистанційних модульних терміналів (Remote Modular Terminal) планують встановити цього року після кількох успішних випробувань. До 31 грудня перші 11 з 24 засобів розмістять у місцях, які не розкриватимуть із міркувань безпеки.

У Космічних силах США підкреслюють, що термінали є "невеликими, транспортабельними і недорогими перешкодами супутникового зв'язку, які можуть бути розгорнуті в суворих умовах для захисту" американських сил.

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Нові термінали доповняють більш розгалужену систему глушіння під назвою Counter Communications System і систему середнього розміру під назвою Meadowlands, які Космічні сили США вже розгорнули й використовують.

Пентагон цього року активно розширює можливості для ведення війни в космосі, оскільки вважає, що швидкий прогрес Китаю і Росії в космічних операціях становить усе більшу загрозу для американських супутників на орбіті.

За даними США, Москва розробляє ядерну зброю для розгортання на навколоземній орбіті, що може становити загрозу американським супутникам.

Росіяни також запускають супутники, що можуть використовуватись як космічна зброя.