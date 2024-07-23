Які козирі проти Трампа має Камала Гарріс і чому республіканці занервували

Історичне рішення президента США Джо Байдена про вихід з президентської кампанії і про підтримку віцепрезидентки Камали Гарріс мобілізувало демократів. Вони повірили, що в них знову з’явився шанс виграти президентські вибори.

Попри відносно низьке схвалення Гарріс серед виборців, сам факт зміни кандидата став для Демпартії великим подарунком.

Про переваги та недоліки Камали Гарріс у протистоянні з Дональдом Трампом читайте в статті студента Єльського університету, заступника головного редактора Yale Daily News Юрія Стасюка Інтрига повертається: як перші дні кампанії Гарріс додали драйву американським виборам. Далі – стислий її виклад.

Оголошення Байдена про завершення його кампанії моментально об’єднало Демократичну партію навколо кандидатури Камали Гарріс.

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Топ-демократи, яких всерйоз розглядали як альтернативу Байдену на президентських виборах, вже підтримали кандидатуру Камали Гарріс, а деякі оголосили, що готові активно працювати на її кампанію.

Та найкращим показником стали не заяви лідерів, а пожертви партійців.

Гарріс надіслали гроші понад 888 тисяч американців, при цьому з них понад 500 тисяч зробили в той день свою першу пожертву на цьогорічних президентських виборах. Тобто жертвувати на кампанію Байдена (з тією ж Гарріс як віцепрезиденткою) вони не бачили сенсу навіть до провальних дебатів.

Бізнес також підтримав заміну.

Словом, виборці, активісти, політики та еліти Демократичної партії вийшли з летаргічного сну останніх тижнів.

Основна категорія громадян, де демократи здатні отримати нові голоси від зміни кандидатури на Гарріс – це покоління Z, тобто люди, яким зараз до 30 років. Молоді люди в США традиційно віддають перевагу демократам, але вони майже не ходять на вибори. Гарріс може це змінити. І не тільки через те, що вік Гарріс є не є настільки "відлякуючим" для молодих виборців.

Прибічники Гарріс вже давно працюють над тим, щоби зробити її максимально "мемною".

Є ще дві групи, на які демократи покладають великі надії.

Передусім це жінки, але й також – це чорношкірі виборці.

Але для Гарріс є і проблемні групи.

Віцепрезидентка може показати слабші за Байдена результати черед поміркованих білих виборців, особливо серед чоловіків без університетської освіти.

Зрештою, навіть в Демпартії є сумніви, чи готові Сполучені Штати вибрати не просто першу жінку-президентку, а президентку, в якої мама народилась в Індії, а тато на Ямайці.

Демократи вже підготували аргументи і для цієї групи. Гарріс була прокуроркою Каліфорнії і відзначилась доволі успішною боротьбою зі злочинністю – а це дуже важливо для білих поміркованих виборців.

Головне, не переоцінювати перші успіхи Гарріс – демократи досі перебувають у скрутному становищі.

З іншого боку, хоча вихід Байдена з перегонів також мобілізував Республіканську партію, не варто переоцінювати і Трампа.

Замах на життя, звісно, героїзує його образ в очах частини суспільства. Але його радикальна риторика та плани відштовхують значну частину американців, особливо поміркованих виборців, багато з яких досі не можуть пробачити йому спроби скасувати результати виборів 2020 року та вважають відповідальним за штурм Капітолія США 6 січня 2021 року.

А тепер Трампу доведеться ще захищати і свій вік та придатність до роботи президентом протягом 4 років.

Отже, перспективи Демпартії на президентських виборах, хоч і досі дуже непевні, тепер є суттєво кращими, ніж тиждень тому.

Докладніше – в матеріалі Юрія Стасюка Інтрига повертається: як перші дні кампанії Гарріс додали драйву американським виборам.