Какие козыри против Трампа имеет Камала Харрис и почему республиканцы занервничали

Историческое решение президента США Джо Байдена о выходе из президентской кампании и о поддержке вице-президента Камалы Харрис мобилизовало демократов. Они поверили, что у них снова появился шанс выиграть президентские выборы.

Несмотря на относительно низкое одобрение Харрис среди избирателей, сам факт смены кандидата стал для Демпартии большим подарком.

О преимуществах и недостатках Камалы Харрис в противостоянии с Дональдом Трампом читайте в статье студента Йельского университета, заместителя главного редактора Yale Daily News Юрия Стасюка Интрига возвращается: как первые дни кампании Харрис добавили драйва американским выборам. Далее – краткое ее изложение.

Объявление Байдена о завершении его кампании моментально объединило Демократическую партию вокруг кандидатуры Камалы Харрис.

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Топ-демократы, которых всерьез рассматривали как альтернативу Байдену на президентских выборах, уже поддержали кандидатуру Камалы Харрис, а некоторые объявили, что готовы активно работать на ее кампанию.

Но лучшим показателем стали не заявления лидеров, а пожертвования партийцев.

Харрис прислали деньги более 888 тысяч американцев, при этом из них более 500 тысяч сделали в тот день свое первое пожертвование на нынешних президентских выборах. То есть жертвовать на кампанию Байдена (с той же Харрис в качестве вице-президента) они не видели смысла даже до провальных дебатов.

Бизнес также поддержал замену.

Словом, избиратели, активисты, политики и элиты Демократической партии вышли из летаргического сна последних недель.

Основная категория граждан, где демократы способны получить новые голоса от смены кандидатуры на Харрис – это поколение Z, то есть люди, которым сейчас до 30 лет. Молодые люди в США традиционно отдают предпочтение демократам, но они почти не ходят на выборы. Харрис может это изменить. И не только потому, что возраст Харрис не является настолько "отпугивающим" для молодых избирателей.

Сторонники Харрис уже давно работают над тем, чтобы сделать ее максимально "мемной".

Есть еще две группы, на которые демократы возлагают большие надежды.

Прежде всего это женщины, но также – это чернокожие избиратели.

Но для Харрис есть и проблемные группы.

Вице-президент может показать результаты слабее Байдена среди умеренных белых избирателей, особенно среди мужчин без университетского образования.

В конце концов, даже в Демпартии есть сомнения, готовы ли Соединенные Штаты выбрать не просто первую женщину-президента, а президента, у которой мама родилась в Индии, а папа на Ямайке.

Демократы уже подготовили аргументы и для этой группы. Харрис была прокурором Калифорнии и отличилась довольно успешной борьбой с преступностью – а это очень важно для белых умеренных избирателей.

Главное, не переоценивать первые успехи Харрис – демократы до сих пор находятся в затруднительном положении.

С другой стороны, хотя выход Байдена из гонки также мобилизовал Республиканскую партию, не стоит переоценивать и Трампа.

Покушение на жизнь, конечно, героизирует его образ в глазах части общества. Но его радикальная риторика и планы отталкивают значительную часть американцев, особенно умеренных избирателей, многие из которых до сих пор не могут простить ему попытки отменить результаты выборов 2020 года и считают ответственным за штурм Капитолия США 6 января 2021 года.

А теперь Трампу придется еще защищать и свой возраст и пригодность к работе президентом в течение 4 лет.

Итак, перспективы Демпартии на президентских выборах, хотя до сих пор очень неопределенные, теперь существенно лучше, чем неделю назад.

Подробнее – в материале Юрия Стасюка Интрига возвращается: как первые дни кампании Харрис добавили драйва американским выборам.