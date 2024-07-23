Уряд Італії обурився слідством щодо посадовців після загибелі мігрантів на човні

Італійський уряд обурився звинуваченнями на адресу шістьох офіцерів поліції та берегової охорони через те, що вони не змогли запобігти аварії човна в лютому 2023 року, внаслідок якої загинули щонайменше 94 людини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Звинувачення на адресу посадовців були засуджені правим урядом Італії, який виступив на захист двох співробітників берегової охорони та чотирьох поліціянтів.

"Вони не тільки щодня ризикують своїм життям, рятуючи інших, але й ризикують бути арештованими в разі катастрофи", – заявив лідер ультраправої партії "Ліга" та віцепрем'єр в уряді Джорджії Мелоні.

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За словами міністра внутрішніх справ Маттео П'янтедозі, офіцери присвячують "максимальну відданість" порятунку життів та боротьбі з нелегальними перевізниками людей.

"Я впевнений, що... вони доведуть це та їм не загрожуватиме будь-яка відповідальність", – сказав він.

Водночас міністр економіки Джанкарло Джорджетті також висловив переконання, що всі залучені сили діяли з метою захисту суспільного блага.

Раніше повідомляли, що шістьом посадовцям в Італії висунули звинувачення через 18 місяців після того, як у Середземному морі затонув човен з біженцями, внаслідок чого, як вважають, загинули щонайменше 94 людини.

За свідченнями тих, хто вижив, перевантажене судно перекинулося під час різкого маневру, коли берег був уже в межах видимості. Серед пасажирів досі є особи, які вважаються зниклими безвісти.

У червні італійська берегова охорона знайшла 34 тіла жертв корабельної аварії, що сталася в Іонічному морі біля південного узбережжя Італії.

Ті, що вижили, повідомили, що моторний човен загорівся і перекинувся біля італійського узбережжя, приблизно через вісім днів після відплиття з Туреччини з приблизно 75 людьми з Ірану, Сирії та Іраку на борту. Одинадцятьом з тих, хто вижив, надавали допомогу на березі.